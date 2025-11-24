РБК-У: США и Украина согласовали большинство положений мирного плана

Украинское агентство РБК-Украина сообщает о значительном прогрессе на переговорах в Женеве.
По данным издания, делегации США и Украины смогли согласовать большинство положений американского плана по урегулированию.
Значительную часть спорных вопросов удалось скорректировать в ходе обсуждений.
Отдельные пункты плана требуют дальнейшего обсуждения на высшем уровне. Эти положения будут вынесены на переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
