РБК-У: США и Украина согласовали большинство положений мирного плана

Украинское агентство РБК-Украина сообщает о значительном прогрессе на переговорах в Женеве.

По данным издания, делегации США и Украины смогли согласовать большинство положений американского плана по урегулированию.

Значительную часть спорных вопросов удалось скорректировать в ходе обсуждений.

Отдельные пункты плана требуют дальнейшего обсуждения на высшем уровне. Эти положения будут вынесены на переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

