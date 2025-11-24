Irish Star: умерший в 2020 году священник пообещал Трампу попадание в рай

Священник Джо Хо из Дунбега, где находится гольф-курорт президента США Дональда Трампа, перед своей смертью в 2020 году пообещал американскому лидеру и всей его семье «зарезервировать» место в раю, материал из Irish Star перевел aif.ru.
«Я хотел подарить им подарок, чтобы поблагодарить за всё, что они делают для этого района. Здесь создано около 300 рабочих мест. Никто другой не сделал это для нас. Студенты работают там летом и возвращаются в университет с тысячами в кармане», — объяснил Хо прессе свое решение «защитить места для семьи Трампа на небесах».
Уточняется, что в 2016 году священник лично благословил Трампа на открытие его курорта в деревне в графстве Клэр в Шотландии.
4 апреля 2020 года Хо скончался, Трамп направил его семье соболезнования.
«Как вы знаете, отец Джо много значил для меня, моих сыновей и всего сообщества. Потеря отца Джо глубоко отразится на всех нас, и мы очень благодарны за возможность узнать его и провести с ним время», — написал глава США.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп прав, назвав женщину-репортера «поросенком».