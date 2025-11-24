Irish Star: умерший в 2020 году священник пообещал Трампу попадание в рай

«Я хотел подарить им подарок, чтобы поблагодарить за всё, что они делают для этого района. Здесь создано около 300 рабочих мест. Никто другой не сделал это для нас. Студенты работают там летом и возвращаются в университет с тысячами в кармане», — объяснил Хо прессе свое решение «защитить места для семьи Трампа на небесах».