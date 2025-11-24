Экс-премьер Британии Кэмерон заявил, что прошел лечение от рака простаты

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что прошел лечение от рака простаты, пишет The Times.
Политик рассказал, что по настоянию жены Саманты обратился к терапевту для проведения теста на антиген-специфический для простаты (PSA), который ищет белки, связанные с раком. В результате были выявлены тревожные показатели, и Кэмерону сообщили о наличии онкологии. «Ты всегда боишься услышать эти слова», — вспоминает он.
Политик прошел курс лечения и заявил, что теперь «он — чист». Кэмерон призвал предложить скрининг всем мужчинам с наибольшим риском заболевания. Отмечается, что Национальный комитет по скринингу правительства Британии (NSC) в четверг соберется для принятия решения, которое сможет ускорить раннее выявление и лечение заболевания. Предполагается, что ведущие онкологи, экономисты и специалисты по медицинской этике страны выпустят рекомендацию о внедрении широкомасштабного скрининга.
Напомним, Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 год. С 2005 по 2016 год он также возглавлял Консервативную партию.
