Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейские цели по Украине: в бундестаге раскрыли детали

Депутат бундестага и бывший председатель фракции Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что стратегической задачей Европы является самостоятельное достижение скорейшего мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Лашет отметил, что строить планы, исходя из того, что русские не пойдут на их выполнение, — абсолютно бесперспективно.

«Предполагать, даже разрабатывая план, что русские все равно этого не сделают, — так мы ни к чему не придем», — приводит слова Лашета «Лента.ру».

Депутат указал на реальную угрозу того, что Дональд Трамп может отвернуться от Украины. Чтобы не допустить этого, Европа, по мнению парламентария, обязана приложить максимальные усилия для улучшения положения Киева.

Ранее Bloomberg сообщал, что администрация Трампа оказывает давление на украинское руководство с целью склонить Зеленского к скорейшему подписанию мирного соглашения с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше