Европейские цели по Украине: в бундестаге раскрыли детали

Лашет отметил, что строить планы, исходя из того, что русские не пойдут на их выполнение, — абсолютно бесперспективно.
«Предполагать, даже разрабатывая план, что русские все равно этого не сделают, — так мы ни к чему не придем», — приводит слова Лашета «Лента.ру».
Депутат указал на реальную угрозу того, что Дональд Трамп может отвернуться от Украины. Чтобы не допустить этого, Европа, по мнению парламентария, обязана приложить максимальные усилия для улучшения положения Киева.
Ранее Bloomberg сообщал, что администрация Трампа оказывает давление на украинское руководство с целью склонить Зеленского к скорейшему подписанию мирного соглашения с Россией.