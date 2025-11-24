The Telegraph сравнил планы ЕС и США по миру на Украине

Другим важным расхождением позиций Европы и США стал территориальный вопрос. Американский план предусматривает передачу Донбасса в пользу России и официальное признание российского суверенитета над Крымом, а также заморозку линий фронта в Херсонской и Запорожской областях. ЕС предлагает, чтобы переговоры о территориальных обменах «начинались с линии соприкосновения», чтобы сократить площадь территорий, на которые может претендовать Россия, отмечает The Telegraph. «После согласования будущих территориальных соглашений Российская Федерация и Украина обязуются не менять эти соглашения силой», — сказано в европейском документе.