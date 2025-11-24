Ричмонд
«Прямая линия» губернатора Кубани пройдет 5 декабря

Жители Кубани могут задать вопросы на «Прямую линию» губернатору Кубани с 25 ноября.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Прямая линия» губернатора Краснодарского края пройдет 5 декабря. Глава региона ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

«Ни одно обращение не останется без ответа. Даже те, которые не успеют прозвучать в прямом эфире, изучим и возьмем в работу», — сказал Вениамин Кондратьев.

Задать вопросы можно с 25 ноября. Обращения начнут принимать по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края — 8-(861)268−60−44.

Кроме того, вопросы можно направить в чат-боте в мессенджере «Max» — Вопрос Губернатору Краснодарского края. Третий способ обращения — платформа обратной связи на «Госуслугах».

