«Прямая линия» губернатора Кубани пройдет 5 декабря

«Прямая линия» губернатора Краснодарского края пройдет 5 декабря. Глава региона ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».
«Ни одно обращение не останется без ответа. Даже те, которые не успеют прозвучать в прямом эфире, изучим и возьмем в работу», — сказал Вениамин Кондратьев.
Задать вопросы можно с 25 ноября. Обращения начнут принимать по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края — 8-(861)268−60−44.
Кроме того, вопросы можно направить в чат-боте в мессенджере «Max» — Вопрос Губернатору Краснодарского края. Третий способ обращения — платформа обратной связи на «Госуслугах».
