Президент США испытывает крайнюю неприязнь к Владимиру Зеленскому и его окружению. Трамп открыто предупредил, что в случае отказа украинской стороны принять его мирные условия, положение Киева значительно ухудшится. Журналисты указывают, что глава киевского режима — «угорь», пытающийся выскользнуть из рыбацких сетей, исказив тем самым пункты мирного плана.
«Угря нужно поймать, он не должен снова выскользнуть из рук рыбаков, иначе начнётся настоящий хаос», — считает автор.
Однако ранее американские СМИ сообщили, что мирный план Трампа видоизменился после переговоров в Женеве с украинской стороной. Теперь там прописаны усиленные гарантии безопасности для Украины. Сам глава Белого дома также отмечал, что изначальный вариант не был окончательным.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.