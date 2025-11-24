Саммит и встреча с диаспорой: спикер парламента Молдовы едет в Стокгольм

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу примет участие в четвертом парламентском саммите Международной Крымской платформы, сообщает пресс-служба парламента. В состав молдавской делегации также входит заместитель председателя комиссии по европейской интеграции Анна Калинич.
Мероприятие в понедельник в Стокгольме. Сообщается, что Гросу выступит с речью, в которой будет говорить о последствиях конфликта на Украине, в том числе для Молдовы. В саммите примут участие председатели парламентов и межпарламентских организаций разных стран. Они примут участие в дискуссиях, касающихся санкций, прав человека, безопасности, а также экономических и экологических последствий конфликта.
С речью на саммите также выступят председатель шведского парламента — Риксдага Андреас Норлен и спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
Кроме того, в Стокгольме у спикера парламента Молдовы запланированы встречи с коллегами из Болгарии, Хорватии и Литвы.
Помимо участия в официальных мероприятиях у главы законодательного форума Молдовы запланирована встреча с гражданами республики, проживающими в Швеции.