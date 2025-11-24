«РБК-Украина» узнал, какие пункты мирного плана США «вынесли за скобки»

Переговоры представителей США и Украины в Женеве прошли 23 ноября, на них обсуждался американский мирный план из 28 пунктов. Документ предусматривает целый ряд предложений, в том числе вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, отказ Киева от вступления в НАТО и сокращение численности украинской армии. По итогам встречи Киев и Вашингтон разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования», заявили в Белом доме. США хотят согласовать план как можно скорее, отметил госсекретарь Марко Рубио. Собственную версию документа представил ЕС, он отличается от американского в том числе параметрами сокращения численности ВСУ. Кроме того, европейские страны выступают за прекращение огня до начала реализации соглашения.