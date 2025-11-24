Рубио вылетел из Женевы в Вашингтон после переговоров по Украине

Переговоры в Женеве стали частью интенсивного дипломатического процесса вокруг предложенного США плана урегулирования, который обсуждают Вашингтон, Киев и европейские партнёры. Теперь ожидается реакция России на обновлённые условия. По данным СМИ, в документе содержится пункт об амнистии для Зеленского и его приспешников.