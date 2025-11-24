Сенатор заявил о полной готовности Калининграда к ограничениям транзита

Об этом сенатор Александр Шендерюк-Жидков сообщил в интервью РИА «Новости», комментируя звучащие в соседнем государстве заявления о потенциальных ограничительных мерах.
По словам парламентария, в настоящее время основная часть транзитных грузов в регион идёт морским путём — через порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он подчеркнул, что такая логистика уже стала устойчивой альтернативой сухопутному маршруту, проходящему через литовскую территорию. В случае изменений со стороны Вильнюса регион, по его словам, будет обеспечен всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильного функционирования экономики и социальных систем.
Сенатор также отметил, что попытки Вильнюса ограничить транзит противоречат Совместному заявлению России и Европейского союза 2002 года, где были закреплены обязательства по обеспечению свободного сообщения с Калининградом. Он подчеркнул, что Литва, вместо решения собственных внутренних вопросов, стремится привлечь политическое внимание за счёт усиления напряжённости, при этом её громкие заявления нередко не находят практического подтверждения. В качестве примера он привёл недавнюю ситуацию с закрытием, а затем открытием литовских пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
Россия, отметил Шендерюк-Жидков, готова к различным сценариям развития событий и продолжит обеспечивать надёжную логистическую устойчивость региона.
Ранее в Литве был приостановлен транзит грузов компании «Лукойл» в Калининградскую область. Также глава Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о возможности введения ограничений на транзит, считая эту меру инструментом давления на Россию и Белоруссию.