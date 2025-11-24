Сенатор также отметил, что попытки Вильнюса ограничить транзит противоречат Совместному заявлению России и Европейского союза 2002 года, где были закреплены обязательства по обеспечению свободного сообщения с Калининградом. Он подчеркнул, что Литва, вместо решения собственных внутренних вопросов, стремится привлечь политическое внимание за счёт усиления напряжённости, при этом её громкие заявления нередко не находят практического подтверждения. В качестве примера он привёл недавнюю ситуацию с закрытием, а затем открытием литовских пунктов пропуска на границе с Белоруссией.