Бездумная политика. Блокировку транзита Литвой могут признать актом войны

Поводом стала реплика главы правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугаса Синкявичюса о том, что «вопрос ограничения транзита можно рассматривать».
Для российского эксперта-сообщества такие заявления давно стали ритуалом, а не политикой. Но, поскольку они касаются региона, живущего на западном форпосте страны, реакция последовала незамедлительно.
«Пустая риторика и попытка заработать баллы».
Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в разговоре с ТАСС оценил слова литовского политика резко. По его словам, литовские власти используют тему России как универсальный инструмент для внутреннего пиара, а не для реальных шагов:
«Литовское руководство предпочитает зарабатывать сиюминутные политические дивиденды, сознательно нагнетая напряжённость. Опыт недавнего закрытия пунктов пропуска на границе с Белоруссией показал, что подобные заявления ничем не подкреплены и остаются пустыми словами».
Сенатор напомнил: Россия готова к любым сценариям. И в ключевых вопросах сообщения с Калининградом давно переориентировалась с литовской территории на собственные ресурсы. Основные грузы идут морем — между Калининградом, Санкт-Петербургом и портами Ленинградской области, которые последовательно расширяют мощности.
А попытки Вильнюса ограничить транзит, по словам Шендерюк-Жидкова, «грубо противоречат Совместному заявлению России и ЕС от 2002 года».
«Это фактически объявление войны».
Депутат Госдумы Андрей Колесник высказался ещё жёстче. Он напомнил, что согласно военной доктрине России, блокирование любого региона страны приравнивается к акту агрессии:
«Если будет закрыт транзит и произойдёт блокировка, то сама Литва может лопнуть, как воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик».
Колесник подчеркнул и экономическую сторону вопроса: Литва сама получает значительные доходы от грузов, направляющихся в Калининград. Для страны, где собственное производство минимально, транзит — заметная часть доходов.
Поэтому, по мнению депутата, Вильнюсе «дважды подумают», прежде чем превращать слова в действия.
«Блокада — это акт войны».
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин также не увидел в заявлениях литовских политиков реальной угрозы. Но подчеркнул: сама постановка вопроса крайне опасна.
Камкин объяснил, что теоретические варианты блокировки касаются железнодорожного сообщения через Литву из России и Белоруссии. Однако международное право однозначно трактует подобные шаги:
«Блокада территории другого государства — это акт войны. Литва юридически не имеет права на такие действия».
Политологи сходятся в одном: тема Калининграда это привычный пиар в литовском политическом дискурсе. Однако каждый раз, когда накал риторики достигает максимума, Вильнюс неизменно «откатывается» назад — либо под давлением ЕС, либо понимая последствия для собственной экономики.
Морские маршруты уже покрывают основной объём логистики. Регион давно научился жить, не полагаясь на транзит через Литву как на жизненно важную артерию. Экономика области адаптировалась, и инфраструктурные проекты — как в портах, так и в транспортной сети — продолжают расти именно с расчётом на независимость от внешних решений.
На фоне энергокризиса, роста миграционного давления и внутренних расколов, Евросоюз не станет одобрять шаги, которые автоматически втянут его в прямой конфликт.
Потому что блокада Калининграда — это не «политический сигнал», а реальное нарушение международных договоров и прямой путь к силовому противостоянию.
И пока литовские политики поднимают информационные волны, регион продолжает жить, работать и развиваться — не ориентируясь на заявления, которые исчезнут так же быстро, как и появились.