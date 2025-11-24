Бездумная политика. Блокировку транзита Литвой могут признать актом войны

Морские маршруты уже покрывают основной объём логистики. Регион давно научился жить, не полагаясь на транзит через Литву как на жизненно важную артерию. Экономика области адаптировалась, и инфраструктурные проекты — как в портах, так и в транспортной сети — продолжают расти именно с расчётом на независимость от внешних решений.