Смогут ли ЕС и Киев изменить мирный план Трампа

Участники переговоров в Женеве
В Женеве США провели несколько встреч в разных составах. Белый дом представляли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл, пишут «Ведомости».
В состав делегации Киева вошли глава офиса президента Андрей Ермак, его советник Александр Бевз, секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустам Умеров, его первый зам Евгений Острянский, руководитель ГУР Кирилл Буданов*, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко и замглавы СБУ Александр Поклад.
Интересы Евросоюза представляли руководитель кабинета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Заберт и советник главы Евросовета Антониу Кошты Педро Лорти. В Женеву также прибыли советники по безопасности лидеров Британии, Германии, Франции, Италии.
Какие изменения потребовали внести в план Европа и Киев
Главной целью европейских политиков на встречах с членами команды Трампа было переформатирование плана американцев в интересах Киева и Брюсселя. Предложения Вашингтона еще до встречи в Женеве начали критиковать. Фон дер Ляйен заявила, что пункты плана о передаче территорий России и уменьшении численности ВСУ являются неприемлемыми.
Европейские политики составили свой контрплан в ответ на инициативу Дональда Трампа. В документе от ЕС безопасность Киеву предлагается обеспечить по типу 5-й статьи Устава НАТО, а обсуждение об обмене территориями с Москвой рекомендуется вести только после того, как стороны договорятся о режиме прекращения огня.
Также ЕС настаивает на том, что активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока Кремль не согласится на компенсацию ущерба, при этом европейцы допустили, что санкции с Москвы будут постепенно сниматься, но на их условиях.
Что известно о реакции сторон на итоги переговоров в Женеве
По итогам встречи в Женеве украинский президент Владимир Зеленский написал в Telegram, что американский вариант урегулирования конфликта учитывает «ряд элементов, основанных на украинском видении, и являются критически важными для национальных интересов Украины».
Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на результаты встречи по-другому. Он опубликовал сообщение, в котором упрекнул власти Украины в неблагодарности по отношению к США за их усилия по достижению мира. Он также отметил, что европейские страны продолжают финансировать Россию, закупая у нее углеводороды. Американский лидер добавил, что конфликта можно было бы избежать, если бы в руководстве США и Украины несколько лет назад находились сильные лидеры.
«Думаю, мы добились хорошего прогресса. Мы работаем над некоторыми предложениями, которые нам были сделаны», — констатировал Марко Рубио после переговоров в Женеве.
21 ноября американский президент назначил дату для ответа от Зеленского на мирный план. Он уточнил, что ожидает согласия на его предложение не позднее 27 ноября — даты празднования Дня благодарения в США. По данным источника Reuters, если украинский президент продолжит упорствовать, то Белый дом поставит на паузу поставку военной помощи.
21 ноября российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что Кремль получил план США. Президент РФ оценил его как подходящую основу для формирования окончательного соглашения мирного урегулирования.
Мнения экспертов о перспективах Киева и ЕС в корректировке плана Трампа
Заместитель директора ИСКРАНа по научной работе Андрей Евсеенко в беседе с «Ведомостями» отметил, что в настоящее время идет рутинное обсуждение плана, стороны только выясняют, насколько могут отклоняться от содержания соглашения.
По мнению эксперта, Трамп может уступить требованиям лидеров ЕС и Украины, как это уже не раз происходило, но при условии, что европейцы и украинцы не выдвинут заведомо невыполнимые условия, которые заморозят переговоры с Россией. Евсеенко считает, что сейчас пока не стоит ожидать следующей попытки американцев выйти на разрешение конфликта, но переговоры в любом случае будут продолжаться.
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев уверен, что представители Евросоюза, Великобритании и Киева сейчас стараются добиться максимально существенных изменений плана в свою пользу. Эксперт выразил предположение, что ЕС и Киев стремятся либо уговорить США принять их позицию, либо убедиться, что Вашингтон способен заставить Украину подчиняться. По мнению собеседника «Ведомостей», в Европе предполагают, что коррупционный скандал на Украине снижает вероятность реализации инициативы Белого дома, так как Зеленский может потерять возможность принимать судьбоносное решение о перемирии. Эксперт также обратил внимание, что европейцы понимают, что США оказывают давление на Зеленского, но не на Украину в целом.
Силаев полагает, что представители ЕС стремятся заставить Трампа думать, что поражение Киева будет восприниматься в мире как слабость — «геополитический промах» США. В этом случае американский лидер окажется перед выбором: либо «заморозить» поддержку Украины и потерять «лицо», либо пытаться дальше договариваться с Европой. Если он пойдет на поводу у европейских политиков, то они могут навязать ему свой вариант плана, пообещав, что Зеленский согласится, но только если Россия прекратит военные действия.
СМИ уже сообщают о результатах переговоров. По данным источника New York Times (NYT), по итогам встречи в Женеве в план Трампа внесены изменения, но конкретные корректировки пока не разглашаются. В Белом доме отметили, что в новой редакции документа учтены национальные интересы Украины, и добавили, что существенно продвинулись в процессе согласования условий урегулирования конфликта.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга