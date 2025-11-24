Ричмонд
В ЕС готовятся к прекращению помощи Украине от США

Европа готовится к тому, что США прекратят оказывать помощь Украине. Об этом пишет FT со ссылкой на европейского чиновника. Источник издания отметил, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона может произойти, если урегулирование украинского конфликта затянется.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник FT предупредил, что подобный сценарий создаст серьезные угрозы для положения президента Украины Владимира Зеленского и страны в целом.

По словам другого чиновника из Европы, в команде американского президента царит «грязная» атмосфера.

Согласно информации источника, дипломаты ЕС готовятся провести несколько встреч с участием Франции, Германии и Великобритании. На переговоры также могут приехать представители Польши и Финляндии, а также генсек НАТО Марк Рютте.

«Мы пытаемся придумать что-то, что подойдет в качестве встречного предложения», — проводит словам дипломата RTVI.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что вера в близкую победу благодаря увеличению помощи, поставок оружия и новым санкциям является иллюзией. Он считает, что «мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий».

Ранее американский президент в Truth Social написал, что не услышал слов благодарности за оказанную Украине поддержку. Политик также высказал убеждение, что военного противостояния между Москвой и Киевом можно было избежать при наличии «сильного» руководства в США и на Украине.

Трамп добавил, что сейчас Соединенные Штаты поставляют НАТО значительные объемы вооружений для Украины на коммерческой основе, тогда как при предыдущем президенте Джо Байдене помощь, включая существенные финансовые средства, предоставлялась безвозмездно.

