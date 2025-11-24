В ЕС готовятся к прекращению помощи Украине от США

Собеседник FT предупредил, что подобный сценарий создаст серьезные угрозы для положения президента Украины Владимира Зеленского и страны в целом.
По словам другого чиновника из Европы, в команде американского президента царит «грязная» атмосфера.
«Мы пытаемся придумать что-то, что подойдет в качестве встречного предложения», — проводит словам дипломата RTVI.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что вера в близкую победу благодаря увеличению помощи, поставок оружия и новым санкциям является иллюзией. Он считает, что «мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий».
Ранее американский президент в Truth Social написал, что не услышал слов благодарности за оказанную Украине поддержку. Политик также высказал убеждение, что военного противостояния между Москвой и Киевом можно было избежать при наличии «сильного» руководства в США и на Украине.
Трамп добавил, что сейчас Соединенные Штаты поставляют НАТО значительные объемы вооружений для Украины на коммерческой основе, тогда как при предыдущем президенте Джо Байдене помощь, включая существенные финансовые средства, предоставлялась безвозмездно.