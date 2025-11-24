Принцип налога для богатых могут пересмотреть в Беларуси

«Окончательная точка будет поставлена во втором чтении Налогового кодекса (поправок — Sputnik)», — пояснила депутат.
Могут быть пересмотрены и ставки, и размеры доходов, при которых они действуют.
В понедельник поправки в Налоговый кодекс рассматриваются в первом чтении и пока не претерпели серьезных изменений.
Ранее сообщалось, что с 2026 года предлагается ввести ставку налога 40% при доходах свыше 600 тысяч рублей в год. По данным Минфина, это затронет около тысячи человек.
Согласно нынешней редакции поправок, сохранится и ставка 25% для менее состоятельных. Ее ввели в 2024 году. Сначала она действовала для тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в год. Затем порог повысили до 220 тысяч, а с 2026-го было предложено 350 тысяч рублей.
Более чем для 98% населения ничего не изменится — для них останется ставка подоходного налога в 13%.
Пересмотреть планируют именно предложения по ставкам 25% и 40%, а также по порогам доходов.