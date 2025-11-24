Ричмонд
Принцип налога для богатых могут пересмотреть в Беларуси

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Ранее предложенную прогрессивную шкалу налогообложения, которая может заработать в 2026 году, планируют пересмотреть, сообщила журналистам член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Наталья Кулешова, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Окончательная точка будет поставлена во втором чтении Налогового кодекса (поправок — Sputnik)», — пояснила депутат.

Могут быть пересмотрены и ставки, и размеры доходов, при которых они действуют.

В понедельник поправки в Налоговый кодекс рассматриваются в первом чтении и пока не претерпели серьезных изменений.

Ранее сообщалось, что с 2026 года предлагается ввести ставку налога 40% при доходах свыше 600 тысяч рублей в год. По данным Минфина, это затронет около тысячи человек.

Согласно нынешней редакции поправок, сохранится и ставка 25% для менее состоятельных. Ее ввели в 2024 году. Сначала она действовала для тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в год. Затем порог повысили до 220 тысяч, а с 2026-го было предложено 350 тысяч рублей.

Более чем для 98% населения ничего не изменится — для них останется ставка подоходного налога в 13%.

Пересмотреть планируют именно предложения по ставкам 25% и 40%, а также по порогам доходов.