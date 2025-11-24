Принцип налога для богатых могут пересмотреть в Беларуси

Согласно нынешней редакции поправок, сохранится и ставка 25% для менее состоятельных. Ее ввели в 2024 году. Сначала она действовала для тех, кто зарабатывает более 200 тысяч рублей в год. Затем порог повысили до 220 тысяч, а с 2026-го было предложено 350 тысяч рублей.