Андрей Бочаров: больше 180 объектов завершили в Волгоградской области

Такие цифры были озвучены на оперативном совещании по вопросам реализации проектов и программ развития на территории региона, которое провел утром 24 ноября губернатор Андрей Бочаров.
Глава региона отметил, что на реализацию проектов и задач развития в 2025-м выделено более 42 млрд рублей. Больше 36 млрд уже профинансировано, это 85% от общего объема выделенных средств. Работа по большей части ведется в соответствии с планом, однако по отдельным объектам потребовалась корректировка проектно-сметной документации.
Андрей Бочаров поручил профильным службам держать на контроле хода работ, обеспечить своевременное и полное их финансирование, принять меры для завершения строительства, реконструкции и ремонта в намеченные сроки, уточняют в пресс-службе обладминистрации.
