Андрей Бочаров: больше 180 объектов завершили в Волгоградской области

Глава региона отметил, что на реализацию проектов и задач развития в 2025-м выделено более 42 млрд рублей. Больше 36 млрд уже профинансировано, это 85% от общего объема выделенных средств. Работа по большей части ведется в соответствии с планом, однако по отдельным объектам потребовалась корректировка проектно-сметной документации.