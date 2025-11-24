Ричмонд
Андрей Бочаров: больше 180 объектов завершили в Волгоградской области

Строительство, реконструкция и ремонт 325 объектов начаты в Волгоградской области в 2025 году. На 181 из них работы завершены. К сдаче планируются еще более 100.

Источник: РИА "Новости"

Такие цифры были озвучены на оперативном совещании по вопросам реализации проектов и программ развития на территории региона, которое провел утром 24 ноября губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что на реализацию проектов и задач развития в 2025-м выделено более 42 млрд рублей. Больше 36 млрд уже профинансировано, это 85% от общего объема выделенных средств. Работа по большей части ведется в соответствии с планом, однако по отдельным объектам потребовалась корректировка проектно-сметной документации.

Андрей Бочаров поручил профильным службам держать на контроле хода работ, обеспечить своевременное и полное их финансирование, принять меры для завершения строительства, реконструкции и ремонта в намеченные сроки, уточняют в пресс-службе обладминистрации.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о завершении осенней посевной кампании в регионе.