WP узнала, что Трамп не вникал в детали мирного плана для Украины

«Вы говорите ему: “Я хочу попытаться заключить сделку”. Он ответит: “Прекрасно, иди и займись этим”. И это тот уровень внимания, который он уделяет», — сказал источник. В администрации царит «абсолютный хаос», добавил он, и отметил, что даже в разных частях Белого дома не знают, что происходит. По его мнению, действия спецпосланника Стива Уиткоффа, ставшего соавтором мирной инициативы, застали Вашингтон врасплох.