Губернатор Ростовской области в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

Разговор напрямую«пройдет 4 декабря в 17:00. Прямая трансляция программы запланирована на сайтах правительства Ростовской области, информационного агентства “Дон 24”, ГТРК “ДонТР”, а также в социальной сети ВКонтакте на странице правительства Ростовской области.
Задать свой вопрос можно на сайте правительства Ростовской области www.donland.ru, заполнив форму на сайте. Также обратиться к губернатору с вопросом можно с помощью чат-ботов в Telegram https://t.me/gubernator_line_bot и в MAX https://max.ru/id6167205824_bot, а также через Платформу обратной связи портала “Госуслуги”.
По информации на официальном портале Правительства Ростовской области, вопросы губернатору принимаются с сегодняшнего дня и вплоть до окончания программы 4 декабря. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы во время прямого эфира.
Также во время эфира жители могут задать вопрос, позвонив по многоканальному телефону в Ростове-на-Дону
К рассмотрению будут приняты только те сообщения, которые будут содержать ФИО, адрес обратившегося и суть вопроса.