Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Ростовской области в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

Прямой эфир с губернатором Ростовской области "Юрий Слюсарь.

Разговор напрямую«пройдет 4 декабря в 17:00. Прямая трансляция программы запланирована на сайтах правительства Ростовской области, информационного агентства “Дон 24”, ГТРК “ДонТР”, а также в социальной сети ВКонтакте на странице правительства Ростовской области.

Задать свой вопрос можно на сайте правительства Ростовской области www.donland.ru, заполнив форму на сайте. Также обратиться к губернатору с вопросом можно с помощью чат-ботов в Telegram https://t.me/gubernator_line_bot и в MAX https://max.ru/id6167205824_bot, а также через Платформу обратной связи портала “Госуслуги”.

По информации на официальном портале Правительства Ростовской области, вопросы губернатору принимаются с сегодняшнего дня и вплоть до окончания программы 4 декабря. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы во время прямого эфира.

Также во время эфира жители могут задать вопрос, позвонив по многоканальному телефону в Ростове-на-Дону 8 (863) 201−70−44.

К рассмотрению будут приняты только те сообщения, которые будут содержать ФИО, адрес обратившегося и суть вопроса.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше