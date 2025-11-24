Politico: план Британии, Франции и ФРГ по Украине забраковали в ЕС

По информации The Telegraph, Евросоюз представил свой план по урегулированию противостояния Москвы и Киева. Предложения ЕС во многом дублируют инициативу американцев. Так, план Европы подразумевает проведение выборов на Украине, сокращение численности ВСУ, возвращение России в международное объединение экономических развитых стран мира. Отличие плана Евросоюза от предложения США — пункт о предоставлении Украине членства в НАТО в случае достижения согласия всех членов блока. Также европейские политики требуют сократить территории, отходящие России.