Politico: план Британии, Франции и ФРГ по Украине забраковали в ЕС

Евросоюз отверг совместный план «евротройки» — Великобритании, Франции и Германии — по разрешению украинского кризиса. Об этом высокопоставленный европейский чиновник анонимно сообщил Politico, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Источник Politico рассказал, что представители стран ЕС оценили предложения, разработанные совместно Парижем, Лондоном и Берлином. План «евротройки» включал 28 пунктов. После его рассмотрения чиновники и лидеры Евросоюза отказались его принимать. Свое решение в ЕС обосновали тем, что инициатива ФРГ, Британии и Франции «уже устарела», уточняет «Лента.ру».

По информации The Telegraph, Евросоюз представил свой план по урегулированию противостояния Москвы и Киева. Предложения ЕС во многом дублируют инициативу американцев. Так, план Европы подразумевает проведение выборов на Украине, сокращение численности ВСУ, возвращение России в международное объединение экономических развитых стран мира. Отличие плана Евросоюза от предложения США — пункт о предоставлении Украине членства в НАТО в случае достижения согласия всех членов блока. Также европейские политики требуют сократить территории, отходящие России.

