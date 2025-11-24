Узбекистан и Казахстан поддержат поставками электроэнергии Кыргызстан, столкнувшийся с энергокризисом

Что решили министры.
На фоне засухи и малого притока воды в Токтогульское водохранилище Кыргызстан столкнулся с острым энергодефицитом. В стране введены жёсткие ограничения: рестораны и кафе должны закрываться после 22:00, госучреждения — отключать освещение после 18:00, майнинговые фермы обесточены. Всё это делается ради экономии электроэнергии и сохранения водных запасов.
Учитывая сложную ситуацию на Токтогульском водохранилище — главном резервуаре воды и источнике электроэнергии в Кыргызстане — было принято решение поддерживать друг друга взаимными поставками электричества. Казахстан и Узбекистан подтвердили готовность экспортировать электроэнергию в Кыргызстан в осенне-зимний период. Это позволит кыргызской стороне снизить объем выработки электроэнергии на собственных ГЭС и, что особенно важно, начать аккумулировать воду в Токтогульском водохранилище.
Водные ресурсы, собранные за зиму, в дальнейшем пойдут на нужды всех стран региона: весной и летом, когда в Узбекистане и Казахстане начинается вегетационный период и остро возрастает потребность в воде для полива сельхозугодий, Кыргызстан будет спускать накопленную воду по заявкам соседей.
Также стороны договорились о совместных мерах по энергосбережению и снижению потребления электроэнергии. Итоги переговоров зафиксированы в трехстороннем протоколе — документе, юридически закрепляющем объёмы зимних поставок электроэнергии и параметры накопления воды для вегетационного периода 2026 года.
Почему это важно для Узбекистана.
В условиях острого дефицита воды и неблагоприятных климатических тенденций любые действия по бесконтрольному расходованию ресурсов грозят кризисом всему региону. Если бы сейчас Кыргызстан стал бы «добивать» Токтогульское водохранилище ради дополнительной выработки электроэнергии (чтобы пережить зиму), то к лету возникла бы угроза нехватки воды для полива сельхозугодий в Узбекистане и южном Казахстане.
Для Узбекистана это критически важный вопрос: до 80% всей воды для орошения хлопковых, зерновых и плодовых полей поступает из трансграничных рек и водохранилищ, в том числе из Токтогульского. Если весной и летом объёмы воды будут недостаточны, это ударит не только по сельскому хозяйству, но и по продовольственной безопасности страны, экономике и жизни миллионов людей.
Поэтому достигнутая договорённость позволяет региону выжить зимой без лишнего риска для лета: Кыргызстану помогают «дожить» до весны электричеством, а Узбекистан и Казахстан получают гарантию, что к вегетационному периоду нужный объём воды будет накоплен.