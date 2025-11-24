Узбекистан и Казахстан поддержат поставками электроэнергии Кыргызстан, столкнувшийся с энергокризисом

Для Узбекистана это критически важный вопрос: до 80% всей воды для орошения хлопковых, зерновых и плодовых полей поступает из трансграничных рек и водохранилищ, в том числе из Токтогульского. Если весной и летом объёмы воды будут недостаточны, это ударит не только по сельскому хозяйству, но и по продовольственной безопасности страны, экономике и жизни миллионов людей.