В России отреагировали на изменения мирного плана США

Москве и Киеву необходимо согласовать окончательную версию мирного договора, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий отметила, что правки можно вносить бесконечно долго и это затянет выход сторон на подписание мирного соглашения.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что на переговорах в Швейцарии американская и украинская делегации скорректировали 28 пунктов мирной инициативы Дональда Трампа. Как позже заявили в администрации президента США, доработанный вариант соответствует национальным интересам Украины.

«Если мы каждый раз будем что-то править в документе, это затянется бесконечно. Поэтому мы наблюдаем пока, держим позицию, ждем, что они там нарешают, чтобы потом реагировать и вносить свои какие-то коррективы, не соглашаться или соглашаться с тем, что они предлагают», — прокомментировала ситуацию Светлана Журова.

Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на документы, опубликовало детали альтернативного плана ЕС по Украине. Представители Евросоюза считают, что сначала надо ввести режим прекращения огня и лишь потом приступать к решению территориальных споров.

