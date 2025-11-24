Коллегия утвердила проект повестки очередной сессии Заксобрания Приангарья

IrkutskMedia, 24 ноября. Коллегия Законодательного собрания Иркутской области под руководством председателя областного парламента Александра Ведерникова утвердила повестку очередной сессии областного парламента, которая состоится 26 ноября. Предварительно сессионные вопросы спикер Заксобрания обсудил на планерном совещании с председателями и заместителями председателей комитетов и комиссий.
Главным вопросом предстоящей сессии станет проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Планируется, что по итогам заседания комитета по бюджету, которое состоится завтра, в повестку будет включен ряд других вопросов в сфере бюджетного законодательства.
Также парламентарии рассмотрят законопроекты в сфере государственного строительства и местного самоуправления, управления собственностью и социально-культурного законодательства. В частности, это изменения в законы «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», «Об архивном деле в Иркутской области», «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» и другие инициативы.
Кроме того, на сессии будет представлен отчет о результатах деятельности правительства Иркутской области за 2024 год, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным собранием. Также депутаты заслушают ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в 2024 году.