Коллегия утвердила проект повестки очередной сессии Заксобрания Приангарья

Кроме того, на сессии будет представлен отчет о результатах деятельности правительства Иркутской области за 2024 год, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным собранием. Также депутаты заслушают ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в 2024 году.