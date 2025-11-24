Ричмонд
Зеленский сообщил о критическом моменте для Украины

Украина находится в критическом моменте и очень тесно работает с США, странами Европы и «многими-многими другими» для определения способов завершить вооруженный конфликт. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на межпарламентской конференции в Швеции.

Источник: Reuters

«Есть много шума в СМИ, много политического давления», — добавил он и назвал основной проблемой требования России.

Три дня назад, 21 ноября, Зеленский предупредил об очень сложном выборе, который может стать перед Украиной в связи с мирной инициативой США. Он пояснил, что речь идет либо о потере достоинства, либо потере ключевого партнера, крайне тяжелой зиме и дальнейших рисках.

США представили мирный план из 28 пунктов, подразумевавший сокращение численности украинской армии до 600 тыс. человек, отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Херсон и Запорожье получили бы «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

Материал дополняется

