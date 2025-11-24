В Кремле ответили на вопрос об изменении мирного плана США по Украине

Москва остается открытой для контактов и переговоров, но в настоящий момент конкретики по этому поводу нет. Говоря о контрпредложениях ЕС на план США, Песков ответил, что обсуждение документа через СМИ считает некорректным и невозможным. «Мы не знаем, насколько это все достоверно и соответствует действительности», — сказал он.