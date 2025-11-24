Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 24 ноября: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Планов переговоров с делегацией США об Украине на этой неделе нет.

Пока нет. Хочу напомнить, что президент Путин сказал, что мы остаемся открытыми для таких контактов и переговоров, но пока никакой конкретики по переговорам с нами нет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Некорректно обсуждать утечки в СМИ пунктов американского мирного плана, нужно исходить из официальной информации, ее пока не поступало.

Мы не знаем, насколько это все соответствует реальности. Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет. Здесь прежде всего нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам. Такой информации мы пока не располагали и пока не хотели бы ничего сравнивать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости»)

Кремль не получал «женевского» варианта плана США по Украине.

Кремль будет ждать итогов консультаций Украины и США в Женеве.

Мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. Подождем, там, видимо, диалог продолжается. Какие-то контакты будут продолжаться.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль не знает, приедет ли Зеленский на следующей неделе в Вашингтон и что именно там будет обсуждаться.

24 ноября Владимир Путин проведет телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тему переговоров Кремль не анонсировал.

Также в понедельник глава государства примет с докладом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше