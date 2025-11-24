Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 24 ноября: главное

Планов переговоров с делегацией США об Украине на этой неделе нет.
Пока нет. Хочу напомнить, что президент Путин сказал, что мы остаемся открытыми для таких контактов и переговоров, но пока никакой конкретики по переговорам с нами нет.
Некорректно обсуждать утечки в СМИ пунктов американского мирного плана, нужно исходить из официальной информации, ее пока не поступало.
Мы не знаем, насколько это все соответствует реальности. Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет. Здесь прежде всего нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам. Такой информации мы пока не располагали и пока не хотели бы ничего сравнивать.
Кремль не получал «женевского» варианта плана США по Украине.
Кремль будет ждать итогов консультаций Украины и США в Женеве.
Мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. Подождем, там, видимо, диалог продолжается. Какие-то контакты будут продолжаться.
Кремль не знает, приедет ли Зеленский на следующей неделе в Вашингтон и что именно там будет обсуждаться.
24 ноября Владимир Путин проведет телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тему переговоров Кремль не анонсировал.
Также в понедельник глава государства примет с докладом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.