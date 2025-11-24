Лукашенко оценил выступление клуба «Динамо-Минск» в КХЛ

Говоря о сотрудничестве Беларуси с Ярославской областью, Лукашенко отметил успехи спортсменов этого российского региона. В частности, речь зашла о ярославском хоккейном клубе «Локомотив», который в сезоне 2024/2025 стал обладателем Кубка Гагарина.
«Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат Континентальной хоккейной лиги», — сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.
При этом президент признался, что считает КХЛ очень сильным чемпионатом даже в мировом масштабе, который «практически ничем не уступает НХЛ».
Лукашенко также подчеркнул, что пока доволен игрой минского «Динамо» в КХЛ, но при этом считает, что «глядя на “Локомотив” есть к чему стремиться».
Вы большие молодцы, это не для лести говорю. Все-таки «Динамо-Минск» — это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда.
Белорусский лидер также отметил, что в Ярославле в целом любят зимние виды спорта. Он также считает он, что этот российский город покажет себя не только в хоккее.
«Скоро они и в футболе побьют нас так, что стыдно будет потом говорить. Поэтому есть чему учиться», — добавил президент.