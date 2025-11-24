Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко оценил выступление клуба «Динамо-Минск» в КХЛ

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым поделился мнением о выступлениях «Динамо-Минск» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Источник: Sputnik.by

Говоря о сотрудничестве Беларуси с Ярославской областью, Лукашенко отметил успехи спортсменов этого российского региона. В частности, речь зашла о ярославском хоккейном клубе «Локомотив», который в сезоне 2024/2025 стал обладателем Кубка Гагарина.

«Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат Континентальной хоккейной лиги», — сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.

При этом президент признался, что считает КХЛ очень сильным чемпионатом даже в мировом масштабе, который «практически ничем не уступает НХЛ».

Лукашенко также подчеркнул, что пока доволен игрой минского «Динамо» в КХЛ, но при этом считает, что «глядя на “Локомотив” есть к чему стремиться».

Вы большие молодцы, это не для лести говорю. Все-таки «Динамо-Минск» — это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда.

Александр Лукашенко
президент Беларуси

Белорусский лидер также отметил, что в Ярославле в целом любят зимние виды спорта. Он также считает он, что этот российский город покажет себя не только в хоккее.

«Скоро они и в футболе побьют нас так, что стыдно будет потом говорить. Поэтому есть чему учиться», — добавил президент.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше