Merkur: Трамп неслучайно хочет добиться мирного соглашения по Украине ко Дню благодарения

То, что Трамп назначил ультиматум на самый важный семейный праздник в США, неслучайно, говорится в статье. К ужину с индейкой в четвертый четверг ноября Трамп хочет не только собрать всю Америку за столом, но и положить конец боевым действиям на Украине.
Внутриполитические мотивы
Яростное стремление Трампа к скорейшему урегулированию имеет внутриполитические причины. С одной стороны, своей «победой» он хочет отвлечь внимание от разгорающегося скандала с файлами Джеффри Эпштейна, который становится все более чувствительным для президента США. Во-вторых, в ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал быстро положить конец конфликту на Украине и позиционировал себя как переговорщика, способного разрешать конфликты там, где другие потерпели неудачу. В-третьих, новый план Белого дома по Украине тесно связан со стремлением вновь выступить в роли архитектора важного международного мирного урегулирования после спорного соглашения по Газе.
День благодарения — день примирения и единства — идеальная сцена для этого, пишет Merkur. Этот праздник многие граждане США считают даже более важным, чем Рождество, отмечает издание.
Символическое значение
Трамп хочет покрасоваться на посту главы «Совета мира», которому будет поручено наказывать за нарушения режима прекращения огня и вводить карательные санкции в отношении «нарушителя».
Воюющие стороны получат всеобъемлющую амнистию за действия, совершенные во время конфликта, а военные преступники больше не будут преследоваться в судебном порядке. Как утверждают СМИ, именно украинская сторона потребовала включения в соглашение пункта об амнистии после того, как узнала, что план Трампа содержит пункт о комплексной проверке на предмет коррупции международной помощи, которую получила и получает Украина.
Проблемы Украины
Российские войска продолжают успешно наступать на многих направлениях на поле боя вплоть до того, что украинский политический активист Сергей Стерненко предрек Украине «катастрофу стратегических масштабов» из-за отсутствия оборонительных позиций. Россия также наносит удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимы, которая может стать самой сложной для выживания страны. А сам Зеленский занял оборонительную позицию на фоне крупного коррупционного скандала, который коснулся его ближайшего окружения.
В то же время официальные лица США подчеркнули, что для фактической реализации соглашения потребуются месяцы интенсивных переговоров. А канцлер ФРГ Фридрих Мерц, подчеркнув, что не хотел бы прослыть пессимистом, сказал, что «желаемое Трампом решение вряд ли будет достигнуто в ближайшие дни».
Президент Трамп хочет достичь соглашение в четверг. Мы еще очень далеки от этого. Это не значит, что это совершенно невозможно, но я скептически отношусь к возможности такого исхода, учитывая нынешние разногласия.