Merkur: Трамп неслучайно хочет добиться мирного соглашения по Украине ко Дню благодарения

Яростное стремление Трампа к скорейшему урегулированию имеет внутриполитические причины. С одной стороны, своей «победой» он хочет отвлечь внимание от разгорающегося скандала с файлами Джеффри Эпштейна, который становится все более чувствительным для президента США. Во-вторых, в ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал быстро положить конец конфликту на Украине и позиционировал себя как переговорщика, способного разрешать конфликты там, где другие потерпели неудачу. В-третьих, новый план Белого дома по Украине тесно связан со стремлением вновь выступить в роли архитектора важного международного мирного урегулирования после спорного соглашения по Газе.