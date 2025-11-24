Льготы по транспортному налогу могут расширить в Нижегородской области

С законодательной инициативой выступили депутаты городской думы Сарова. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение регионального парламента. Сейчас от уплаты налога освобождается один из родителей, если в семье трое и более детей младше 18 лет. Льгота действует на автомобили, мотоциклы, моторные лодки и автобусы с ограничениями по мощности — например, для легковых машин это не более 150 лошадиных сил.