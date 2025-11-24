Не лучше ли сразу вызвать в парламент российского посла и выяснить, почему российские спецслужбы используют для провокаций в Молдове российское оружие? Тем более, что этот путь проторен его предшественником: в июне 2019 года Олег Васнецов, наряду с послами США и ЕС, легитимизировал избрание в обесточенном зале парламента нового правительства во главе с новым национальным лидером, озарившим путь в тупик и построившим фундамент для национального уныния. Уверен, в парламенте снова однажды погаснет свет! Вопрос не в том — если, а: когда! — заключил Филат.