Поиск «Иглы» в стоге сена.
В среду, 26 ноября, парламентская комиссия по национальной безопасности заслушает представителей СИБ, МВД и Таможенной службы в связи с делом о контрабанде оружия — пишет в социальных сетях Влад Филат. Жаль, на слушаниях не будут присутствовать представители Крикова и Apă-Canal. Усатый превратит слушания в цирк, но с этим ещё можно как-то смириться. Появление Анастасии Никиты переведет слушания в партер и режим цирковой борьбы. Назначение такого борца со стабильной дестабилизацией секретарем комиссии: вот реальное отношение власти к сектору безопасности.
Но всё это пыль по сравнению с главной ошибкой: не пригласить бывшего, настоящего и будущего премьера Стурзу. Ваню Стурзу. Этот патриарх пыльных углов, шум мезозойских лесов, антиквариат казахских степей всю жизнь с такой завистью смотрел на чужие нефтяные вышки, что преобразился в ассенизаторскую трубу провластных медиа — неутомимый источник ежедневных «благоуханий», щедро орошающий аудиторию потоками грязных манипуляций. Продолжение акции Усатого у офиса ЛДПМ от критика самого Усатого, — это кульминация волшебного абсурда!
Не лучше ли сразу вызвать в парламент российского посла и выяснить, почему российские спецслужбы используют для провокаций в Молдове российское оружие? Тем более, что этот путь проторен его предшественником: в июне 2019 года Олег Васнецов, наряду с послами США и ЕС, легитимизировал избрание в обесточенном зале парламента нового правительства во главе с новым национальным лидером, озарившим путь в тупик и построившим фундамент для национального уныния. Уверен, в парламенте снова однажды погаснет свет! Вопрос не в том — если, а: когда! — заключил Филат.
