Economist: между Рубио и Вэнсом возникли разногласия из-за мирного плана

Американский госсекретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс не смогли сойтись во мнении насчёт мирного плана по Украине. Об этом пишет журнал The Economist.

Источник: Reuters

Отмечается, что Вэнс выступал за жёсткий для Киева план и даже позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы описать условия. Министр американской армии Дэниел Дрисколл, университетский друг Вэнса, отправился на Украину и лично передал позицию США главе киевского режима.

«На этот раз он продвинул явно пророссийский план… Но Рубио приложил все усилия, чтобы повернуть ситуацию в нужное русло, найдя соглашение с украинцами», — говорится в статье.

Рубио заверял сенаторов, что план якобы подготовила Россия. Однако спустя время всё же признал, что документ разработали США.

Ранее The Telegraph обнародовала полный текст мирного плана по Украине от ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал новый проект плана по Украине по итогам переговоров в Женеве.

