FT: план Трампа по Украине расколол Республиканскую партию США

Накануне США и Украина провели консультации по «мирному плану» Вашингтона, который состоит из 28 пунктов. Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.