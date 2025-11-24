Ричмонд
FT: план Трампа по Украине расколол Республиканскую партию США

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине расколол Республиканскую партию. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

Источник: Reuters

Отмечается, что после публикации утечек плана Трампа ряд членов Конгресса США открыто выразили несогласие с ним. По их словам, предложение якобы больше отвечает интересам России, нежели Украины. Среди тех, кто раскритиковал план, был, в частности, сенатор Митч Макконнелл (от штата Кентукки), который ранее возглавлял фракцию республиканцев в Сенате Конгресса США.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что в администрации Трампа также возникли разногласия относительно предложений по Украине. Однако, как указала FT, представители Белого дома опровергли утверждения о противоречиях между «ястребом» госсекретарем США Марко Рубио и критиками украинских властей — спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Накануне США и Украина провели консультации по «мирному плану» Вашингтона, который состоит из 28 пунктов. Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.

