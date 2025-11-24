Губернатор Ростовской области утвердил новые кадровые решения

Министром по физической культуре и спорту Ростовской области стал Алексей Обвинцев. Ранее специалист долгие годы возглавлял кафедру физподготовки и спорта в Новочеркасском военном институте связи, затем был начальником Военного института физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге, профессором кафедры Петербургской военно-космической академии имени Можайского.