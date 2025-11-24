Губернатор Ростовской области утвердил новые кадровые решения

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь согласовал назначение руководителей двух донских министерств. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба главы региона.
Министерство здравоохранения Ростовской области возглавил Наири Варданян. Напомним, в октябре 2025 года чиновника назначили на пост заместителя главы министерства с полномочиями исполняющего обязанности руководителя.
Управленец — выпускник РостГМУ, имеет экономическое образование. Ранее в течение нескольких лет специалист возглавлял городскую поликлинику № 1 в Ростове-на-Дону, а до этого работал в управлении здравоохранения города.
Министром по физической культуре и спорту Ростовской области стал Алексей Обвинцев. Ранее специалист долгие годы возглавлял кафедру физподготовки и спорта в Новочеркасском военном институте связи, затем был начальником Военного института физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге, профессором кафедры Петербургской военно-космической академии имени Можайского.
С 2020 года занимал должность замдиректора департамента министерства спорта России, а с 2022 года руководил в Смоленском государственном университете спорта. Окончил Новочеркасское высшее командное училище связи и Военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге.