Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Ростовской области утвердил новые кадровые решения

Юрий Слюсарь согласовал назначение глав двух донских министерств.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь согласовал назначение руководителей двух донских министерств. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба главы региона.

Министерство здравоохранения Ростовской области возглавил Наири Варданян. Напомним, в октябре 2025 года чиновника назначили на пост заместителя главы министерства с полномочиями исполняющего обязанности руководителя.

Управленец — выпускник РостГМУ, имеет экономическое образование. Ранее в течение нескольких лет специалист возглавлял городскую поликлинику № 1 в Ростове-на-Дону, а до этого работал в управлении здравоохранения города.

Министром по физической культуре и спорту Ростовской области стал Алексей Обвинцев. Ранее специалист долгие годы возглавлял кафедру физподготовки и спорта в Новочеркасском военном институте связи, затем был начальником Военного института физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге, профессором кафедры Петербургской военно-космической академии имени Можайского.

С 2020 года занимал должность замдиректора департамента министерства спорта России, а с 2022 года руководил в Смоленском государственном университете спорта. Окончил Новочеркасское высшее командное училище связи и Военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше