Трамп призвал не ликовать о прогрессе в вопросе мира на Украине раньше времени

21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. 23 ноября в Женеве прошли переговоры американских и украинских чиновников, на которых стороны доработали проект мирного плана. В совместном заявлении США и Украины сообщалось о значительном прогрессе в согласовании позиций. В Кремле утверждают, что не получали официальных доработанный в Женеве мирный план.