ABC: Китай заявил, что Япония пересекла «красную линию»

В частности, Такаити 7 ноября заявила, что морская блокада со стороны Китая или другие его действия против Тайваня могут стать основанием для военного ответа Японии. На сайте МИД Китая сочли эти комментарии «шокирующими», пишет ABC News.
Китай, как напоминает ABC, является крупнейшим экспортным рынком Японии после Соединенных Штатов.
Шокирует тот факт, что нынешние лидеры Японии публично подали неверный сигнал о попытке военного вмешательства в тайваньский вопрос; сказали то, что им не следовало говорить, и перешли «красную линию», которой не следовало касаться.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Китай должен «решительно отреагировать» на действия Японии для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, а также для защиты с «трудом завоеванных послевоенных достижений, обеспеченных кровью и жертвами». Он также отметил, что «все страны и народы имеют право пересмотреть исторические преступления Японии» и «предотвратить возрождение японского милитаризма».
Кроме того, в пятницу Пекин направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором раскритиковал «грубое нарушение международного права» и дипломатических норм со стороны Такаити.
Если Япония осмелится предпринять попытку вооруженного вмешательства в ситуацию на другом берегу пролива, это будет актом агрессии.
В ответ на это письмо МИД Японии в субботу отверг претензии Китая как «совершенно неприемлемые» и заявил, что приверженность Японии миру остается неизменной. Выступая в воскресенье в ЮАР после участия в саммите лидеров G20, Такаити не упомянула ни о замечаниях Вана, ни о письме, сказав лишь, что Япония остается открытой для диалога с Китаем. При этом она добавила, что не общалась с премьер-министром Китая Ли Цяном, который также посетил саммит в Йоханнесбурге.