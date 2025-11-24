Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: Китай заявил, что Япония пересекла «красную линию»

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Япония пересекла «красную линию». Это связано с комментариями нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о потенциальном военном вмешательстве в случае конфликта Китая с Тайванем, передает американский канал ABC News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В частности, Такаити 7 ноября заявила, что морская блокада со стороны Китая или другие его действия против Тайваня могут стать основанием для военного ответа Японии. На сайте МИД Китая сочли эти комментарии «шокирующими», пишет ABC News.

Слова Такаити меньше чем за три недели привели к резкому росту напряженности в отношениях между двумя странами и распространились на торговые и культурные отношения.

Китай, как напоминает ABC, является крупнейшим экспортным рынком Японии после Соединенных Штатов.

Шокирует тот факт, что нынешние лидеры Японии публично подали неверный сигнал о попытке военного вмешательства в тайваньский вопрос; сказали то, что им не следовало говорить, и перешли «красную линию», которой не следовало касаться.

заявление МИД Китая

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Китай должен «решительно отреагировать» на действия Японии для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, а также для защиты с «трудом завоеванных послевоенных достижений, обеспеченных кровью и жертвами». Он также отметил, что «все страны и народы имеют право пересмотреть исторические преступления Японии» и «предотвратить возрождение японского милитаризма».

Кроме того, в пятницу Пекин направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором раскритиковал «грубое нарушение международного права» и дипломатических норм со стороны Такаити.

Если Япония осмелится предпринять попытку вооруженного вмешательства в ситуацию на другом берегу пролива, это будет актом агрессии.

Фу Цун
постпред Китая при ООН

В ответ на это письмо МИД Японии в субботу отверг претензии Китая как «совершенно неприемлемые» и заявил, что приверженность Японии миру остается неизменной. Выступая в воскресенье в ЮАР после участия в саммите лидеров G20, Такаити не упомянула ни о замечаниях Вана, ни о письме, сказав лишь, что Япония остается открытой для диалога с Китаем. При этом она добавила, что не общалась с премьер-министром Китая Ли Цяном, который также посетил саммит в Йоханнесбурге.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше