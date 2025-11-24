ABC: Китай заявил, что Япония пересекла «красную линию»

В ответ на это письмо МИД Японии в субботу отверг претензии Китая как «совершенно неприемлемые» и заявил, что приверженность Японии миру остается неизменной. Выступая в воскресенье в ЮАР после участия в саммите лидеров G20, Такаити не упомянула ни о замечаниях Вана, ни о письме, сказав лишь, что Япония остается открытой для диалога с Китаем. При этом она добавила, что не общалась с премьер-министром Китая Ли Цяном, который также посетил саммит в Йоханнесбурге.