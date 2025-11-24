2 декабря состоится прямая линия с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым

Напомним, на Прямую линию-2025 с Главой Башкортостана поступило более 9,6 тысячи вопросов, писал ранее «Башинформ». Примерно треть из них, около трех тысяч обращений, не требуют ответа, так как это «либо благодарность, либо негодование, либо информирование, то есть то, что мы просто принимаем», озвучил на оперативном совещании Радий Хабиров. По оставшимся шести тысячам вопросов руководитель республики оформит поручения.