2 декабря состоится прямая линия с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым

2 декабря, в 19.30 состоится прямая линия с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым, сообщили в муниципалитете.

Источник: Башинформ

Задать вопрос мэру башкирской столицы в прямом эфире можно будет по номеру телефона: +7 (3472) 54−70−08, а также через социальные сети телеканала «Вся Уфа».

«Если вы хотите записать видеообращение, отправляйте его на номер: +7−927−346−11−11», — говорится в сообщении мэрии Уфы.

Посмотреть прямую линию с Ратмиром Мавлиевым можно:

— в группе.

— на сайте.

— на телеканале «Вся Уфа».

Напомним, на Прямую линию-2025 с Главой Башкортостана поступило более 9,6 тысячи вопросов, писал ранее «Башинформ». Примерно треть из них, около трех тысяч обращений, не требуют ответа, так как это «либо благодарность, либо негодование, либо информирование, то есть то, что мы просто принимаем», озвучил на оперативном совещании Радий Хабиров. По оставшимся шести тысячам вопросов руководитель республики оформит поручения.