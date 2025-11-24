Полковник Ходаренок: план Трампа не выглядит как капитуляция Украины

А если бюджет Украины более чем на 40% состоит из дотаций государств-партнеров, то представителям Киева на подобных переговорах надо стоять по стойке «смирно» и выслушивать американские заявления следующего рода: «Или вы подписываете проект, или [вот тут возможны многочисленные варианты: прекращение финансирования Украины со стороны США, остановка поставок вооружения и военной техники, отказ предоставлять разведывательную информацию, дальнейшая публикация материалов, в которых президент Зеленский представлен, мягко говоря, не в самом лучшем виде и т.д]».