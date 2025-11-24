Ричмонд
В США объяснили выбор Дрисколла для представления плана украинцам

Именно вице-президенту США Джею Ди Вэнсу пришла идея привлечь министра армии Дэна Дрисколла, однокурсника по юридическому факультету Йельского университета, к переговорному процессу с Украиной. Об этом сообщает Axios.

Источник: AP 2024

Предполагалось, что Дрисколл должен донести американский план из 28 пунктов до Киева. За несколько дней до визита на Украину Белый дом поручил ему ускорить подготовку к мирным переговорам.

«Он изучает политические справки. Изучает предысторию, историю войны, всевозможные материалы без остановки все выходные, а потом они несутся отсюда», — рассказал в разговоре с Axios один американский чиновник.

Ранее стало известно, что министр армии США Дэниел Дрисколл стал новым спецпредставителем Дональда Трампа по Украине. Об этом написала The Guardian. Телеканал Fox News получил аналогичную информацию от представителя Пентагона.

Отмечалось, что группа американских генералов во главе с Дрисколлом, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения мирного плана с Кремлем.

