Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине окончится в ближайшее время

Это произошло на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Минске.
«Скоро, мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным, построить высокоскоростную магистраль, закончим эту тягомотину, я думаю в ближайшее время, в Украине и займемся своими внутренними делами», — сказал Лукашенко.
Ранее в ноябре Лукашенко заявил о готовности дополнительно принимать в стране мигрантов из Украины. Он пообещал потенциальным приезжим обеспечить «такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения». Лукашенко также напомнил, что многие приехавшие в Белоруссию из Украины переселенцы уже трудоустроены.
23 ноября Украина и США провели в Швейцарии переговоры по мирному плану, подготовленному американцами. План состоит из 28 пунктов и предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. Белый дом позже подтвердил подлинность документа.
Путин сообщал, что Соединенные Штаты «предметно» не обсуждали свои предложения с Москвой, но они могут стать основой урегулирования.