Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине окончится в ближайшее время

Ранее в ноябре Лукашенко заявил о готовности дополнительно принимать в стране мигрантов из Украины. Он пообещал потенциальным приезжим обеспечить «такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения». Лукашенко также напомнил, что многие приехавшие в Белоруссию из Украины переселенцы уже трудоустроены.