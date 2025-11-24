Губернатор Новосибирской области Травников потребовал убирать снег без отдыха и выходных

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в городе днем работают свыше трехсот сорока единиц техники, ночью — почти триста, а также несколько сотен сотрудников. За неделю вывезено более ста тысяч кубометров снега, суточный объем достигает примерно шестнадцати тысяч кубометров, что соответствует загрузке около восьмисот КамАЗов.