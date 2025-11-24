Ричмонд
Губернатор Новосибирской области Травников потребовал убирать снег без отдыха и выходных

На правительственном совещании губернатор Андрей Травников заявил, что региону приходится работать в условиях чередования морозов и кратких оттепелей, которые продолжаются около двух недель и сопровождаются сильными снегопадами.

Источник: правительство Новосибирской области

Он подчеркнул необходимость поддерживать темп уборки улиц и обеспечивать безопасность движения при любой погоде. По его словам, коммунальные службы работают без выходных и, вероятно, продолжат в таком режиме в ближайшие дни.

В области ежедневно выходит около восьмисот единиц техники, однако этого пока недостаточно для полной расчистки дорог и тротуаров. Из-за сложной ситуации более семисот школьников не смогли добраться до занятий.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в городе днем работают свыше трехсот сорока единиц техники, ночью — почти триста, а также несколько сотен сотрудников. За неделю вывезено более ста тысяч кубометров снега, суточный объем достигает примерно шестнадцати тысяч кубометров, что соответствует загрузке около восьмисот КамАЗов.