Губернатор Новосибирской области Травников потребовал убирать снег без отдыха и выходных

Он подчеркнул необходимость поддерживать темп уборки улиц и обеспечивать безопасность движения при любой погоде. По его словам, коммунальные службы работают без выходных и, вероятно, продолжат в таком режиме в ближайшие дни.
В области ежедневно выходит около восьмисот единиц техники, однако этого пока недостаточно для полной расчистки дорог и тротуаров. Из-за сложной ситуации более семисот школьников не смогли добраться до занятий.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что в городе днем работают свыше трехсот сорока единиц техники, ночью — почти триста, а также несколько сотен сотрудников. За неделю вывезено более ста тысяч кубометров снега, суточный объем достигает примерно шестнадцати тысяч кубометров, что соответствует загрузке около восьмисот КамАЗов.