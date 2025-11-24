Лукашенко надеется, что «тягомотина» с Украиной закончится в ближайшее время

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 24 ноября, во время встречи с губернатором Ярославской области России Михаилом Евраевым, которая состоялась во Дворце Независимости, выразил надежду, что «тягомотина» с Украиной закончится в ближайшее время. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства заметил, что белорусы все чаще начинают ездить в Москву и необходимо создать более комфортные условия для перемещения. Он уточнил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о том, что скоро будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль.
— Закончим эту тягомотину в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет, — подчеркнул президент Беларуси.
