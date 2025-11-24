Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко надеется, что «тягомотина» с Украиной закончится в ближайшее время

Лукашенко допустил, что «тягомотина» с Украиной сможет закончиться в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 24 ноября, во время встречи с губернатором Ярославской области России Михаилом Евраевым, которая состоялась во Дворце Независимости, выразил надежду, что «тягомотина» с Украиной закончится в ближайшее время. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства заметил, что белорусы все чаще начинают ездить в Москву и необходимо создать более комфортные условия для перемещения. Он уточнил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о том, что скоро будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль.

— Закончим эту тягомотину в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет, — подчеркнул президент Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Зеленским управляют и говорят, кого убрать: «Уберут же и тебя».

Ранее Лукашенко раскрыл, с какой заразой борются в Беларуси.

Вместе с тем премьер-министр Александр Турчин назвал закрытие границ соседями Беларуси импульсивными действиями.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше