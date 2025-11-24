Лукашенко надеется, что «тягомотина» с Украиной закончится в ближайшее время

Глава государства заметил, что белорусы все чаще начинают ездить в Москву и необходимо создать более комфортные условия для перемещения. Он уточнил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о том, что скоро будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль.