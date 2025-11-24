Ричмонд
Молдавские военные пройдут маршем на военном параде в Бухаресте

Молдова участвует в военных парадах в Румынии, начиная с 2014 года.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Группа молдавских военнослужащих отправилась в понедельник в Бухарест, где примет участие в военном параде, который состоится 1 декабря по случаю Национального дня Румынии, сообщили в Министерстве обороны.

Известно, что в состав молдавского подразделения входят военнослужащие 22-го миротворческого батальона «Голубые каски» и группа знаменосцев, сформированная из солдат и сержантов роты почетного караула.

«Делегацию Национальной армии Молдовы возглавит старший лейтенант Борис Рэйляну, который недавно вернулся из миротворческой миссии EUFOR ALTHEA в Боснии и Герцеговине», — сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что Молдова участвует в военных парадах в Румынии с 2014 года.

Военный парад по случаю Национального дня Румынии состоится в Бухаресте в понедельник, 1 декабря. По данным Министерства национальной обороны Румынии, в нем примут участие более 2900 военнослужащих и специалистов силовых структур. Также будут задействованы около 220 единиц техники и 45 объектов авиации. Для участия в параде также приглашены около 240 военнослужащих стран-союзников, в том числе подразделения из Франции, Испании, США, Польши, Молдовы и других.