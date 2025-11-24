Пока аграрии тонут в долгах, оторванный от реальности премьер Молдовы хвастается «смелыми и инновационными фермерами»: Но на деле особо гордиться нечем

Пока аграрии тонут в долгах, премьер хвалится «смелыми и инновационными фермерами».
«Наши смелые и инновационные фермеры делают нас гордыми своими продуктами как внутри страны, так и за её пределами», — «дежурно» отрапортовал премьер Александру Мунтяну, то ли забыв, то ли и вовсе не зная реальной ситуации в отрасли.
Но на деле гордиться особо нечем. По данным Ассоциации «Forța Fermierilor», более 1 000 фермеров могут разориться в этом году из-за долгов перед банками и последствий засухи.
После окончания моратория на кредиты аграрии рискуют потерять заложенное имущество.
Дешёвое украинское зерно подрывает доходы и делает конкуренцию невозможной.
Система субсидий на грани коллапса: в 2025 году задолженность по субсидиям может достигнуть ≈ 3 млрд леев, тогда как в Фонде развития сельского хозяйства на текущий год — всего 1,7 млрд леев.
В то время, как фермеры ищут возможность покрыть долги и сохранить хозяйства, государство задолжало аграриям 11 млрд леев по НДС.
Ну, и вишенка на торте — программа правительства Мунтяну не содержит мер поддержки малых фермерских хозяйств — основы отрасли. Заявленные «масштабные инвестиции» в орошение охватывают всего 3% земель, а финансовые источники на реализацию документа не указаны.
Рассказывать о «масштабных» вложениях, планах и прочих «благах» для отрасли — это не подсчитывать убытки на полях с гниющим урожаем.
