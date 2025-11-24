«Обменяемся опытом»: Хабиров уехал в Москву для участия в федеральном форуме

Сегодня, 24 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров принимает участие в форуме «Открыто для всех», который проводит Агентство стратегических инициатив. Мероприятие посвящено созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщил руководитель региона в своих социальных сетях, в рамках форума проходит «Гостиная губернаторов», где главы субъектов РФ обмениваются опытом работы по развитию доступной среды.
Хабиров рассказал, что поделится с коллегами из других регионов практиками Башкирии в сфере развития инклюзии, создания условий для людей с инвалидностью и поддержки особенных детей.