«Обменяемся опытом»: Хабиров уехал в Москву для участия в федеральном форуме

Хабиров принял участие в форуме «Открыто для всех» в Москве.

Сегодня, 24 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров принимает участие в форуме «Открыто для всех», который проводит Агентство стратегических инициатив. Мероприятие посвящено созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщил руководитель региона в своих социальных сетях, в рамках форума проходит «Гостиная губернаторов», где главы субъектов РФ обмениваются опытом работы по развитию доступной среды.

Хабиров рассказал, что поделится с коллегами из других регионов практиками Башкирии в сфере развития инклюзии, создания условий для людей с инвалидностью и поддержки особенных детей.