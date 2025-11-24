Путин подтвердил, что план США по Украине может стать основой урегулирования

21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. Как сообщает газета The Washington Post, Белый дом рассчитывает, что сначала эти документы подпишут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а затем план передадут российской стороне. По данным Financial Times, США ожидают, что Украина подпишет соглашение до Дня благодарения — 27 ноября.