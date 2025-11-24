Ричмонд
Politico: Вашингтон и Киев провели в Женеве напряженные переговоры

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Переговоры США и Украины по урегулированию в Женеве прошли в напряженном ключе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

«Переговоры были напряженные. Американская сторона не хотела отходить от текста плана, одобренного россиянами. Но украинцы продолжали указывать на неприемлемые части плана, и, в конце концов, были внесены кое-какие изменения», — сказал он.

Накануне США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, который состоит из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.

