В Госдуме отреагировали на крупные учения НАТО в Балтийском море

Депутат прокомментировал сообщение Минобороны Финляндии о старте крупных военных учений НАТО в Балтийском море с участием более пяти тысяч человек. В пресс-службе ведомства уточнили, что военнослужащие стран блока проведут тренировки, направленные на охрану морского сообщения и критической инфраструктуры. Также в сценарий учений включена совместная высадка морского десанта и операции для слаживания взаимодействия морских и сухопутных войск.
По мнению Андрея Колесника, тренировка по десантированию морских пехотинцев на берег — это отработка действий по высадке на российский берег в случае нападения. «Они ищут доступные для десанта участки на нашей территории и отрабатывают, как они будут на нас нападать, как будут высаживать десант, организация взаимодействия разнородных сил идет», — рассказал собеседник «Ленты.ру».
Парламентарий уточнил, что подготовка к возможной агрессии по отношению к России ведется демонстративно открыто, чтобы внушить опасения.
Андрей Колесник также обратил внимание, что страны НАТО проявляют несдержанность в отношении морских судов РФ. Он напомнил, что весной российский корабль чуть было не заставили войти в воды Эстонии, если бы не оперативная реакция Минобороны РФ. Депутат отметил, что Россия, в отличие от европейских государств, ни одного корабля или танкера государств альянса не перехватывала.
Напомним, инцидент с попыткой задержания танкера под флагом Габона, следовавшего в Россию в Балтийском море, произошел в мае 2025 года. ВМС Эстонии совместно с авиацией Польши намеревались заставить судно изменить маршрут и войти в территориальные воды прибалтийского государства. На танкер пытался высадиться десант с вертолетов, но реализовать план НАТО помешало прибытие истребителя Су-35 ВКС России.