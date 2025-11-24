В Госдуме отреагировали на крупные учения НАТО в Балтийском море

Андрей Колесник также обратил внимание, что страны НАТО проявляют несдержанность в отношении морских судов РФ. Он напомнил, что весной российский корабль чуть было не заставили войти в воды Эстонии, если бы не оперативная реакция Минобороны РФ. Депутат отметил, что Россия, в отличие от европейских государств, ни одного корабля или танкера государств альянса не перехватывала.