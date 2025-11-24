Ричмонд
В Госдуме отреагировали на крупные учения НАТО в Балтийском море

Страны Североатлантического альянса во время учений в Балтийском море отрабатывают совместные действия на случай нападения на Россию. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

Депутат прокомментировал сообщение Минобороны Финляндии о старте крупных военных учений НАТО в Балтийском море с участием более пяти тысяч человек. В пресс-службе ведомства уточнили, что военнослужащие стран блока проведут тренировки, направленные на охрану морского сообщения и критической инфраструктуры. Также в сценарий учений включена совместная высадка морского десанта и операции для слаживания взаимодействия морских и сухопутных войск.

По мнению Андрея Колесника, тренировка по десантированию морских пехотинцев на берег — это отработка действий по высадке на российский берег в случае нападения. «Они ищут доступные для десанта участки на нашей территории и отрабатывают, как они будут на нас нападать, как будут высаживать десант, организация взаимодействия разнородных сил идет», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Парламентарий уточнил, что подготовка к возможной агрессии по отношению к России ведется демонстративно открыто, чтобы внушить опасения.

Андрей Колесник также обратил внимание, что страны НАТО проявляют несдержанность в отношении морских судов РФ. Он напомнил, что весной российский корабль чуть было не заставили войти в воды Эстонии, если бы не оперативная реакция Минобороны РФ. Депутат отметил, что Россия, в отличие от европейских государств, ни одного корабля или танкера государств альянса не перехватывала.

Колесник высказал предположение, что учения НАТО и попытки захвата российских кораблей — это попытка Евросоюза остановить переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Напомним, инцидент с попыткой задержания танкера под флагом Габона, следовавшего в Россию в Балтийском море, произошел в мае 2025 года. ВМС Эстонии совместно с авиацией Польши намеревались заставить судно изменить маршрут и войти в территориальные воды прибалтийского государства. На танкер пытался высадиться десант с вертолетов, но реализовать план НАТО помешало прибытие истребителя Су-35 ВКС России.

