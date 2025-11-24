Финляндия проведет саммит семи стран Восточного фланга ЕС

На прошлой неделе президент Финляндии Александр Стубб заявил о неизбежности прямых переговоров между Европой и Россией. Одновременно он подчеркнул важность введения новых американских санкций против промышленного сектора РФ. Стубб считает, что такие меры могут повлять на решение Владимира Путина быстрее сесть за стол переговоров.