Финляндия проведет саммит семи стран Восточного фланга ЕС

Страны, имеющие границу с Россией, сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности, заявил премьер-министр Финляндии. Он указал на учащение гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства, призвав к укреплению границ.
«Европа должна еще больше укрепить свою оборону на границе с Россией», — приводят слова Петтери Орпо «Ведомости».
В офисе финского премьера отметили, что такая встреча стран восточного фланга ЕС пройдет впервые. Ожидается, что в ней примут участие главы правительств Швеции, Эстонии, Латвии, Польши и Болгарии, а также президенты Румынии и Литвы.
На прошлой неделе президент Финляндии Александр Стубб заявил о неизбежности прямых переговоров между Европой и Россией. Одновременно он подчеркнул важность введения новых американских санкций против промышленного сектора РФ. Стубб считает, что такие меры могут повлять на решение Владимира Путина быстрее сесть за стол переговоров.