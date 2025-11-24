Ричмонд
Финляндия проведет саммит семи стран Восточного фланга ЕС

Глава финского правительства Петтери Орпо предложил организовать встречу лидеров семи государств Восточного фланга Евросоюза. Приглашение в Хельсинки было направлено президентам и премьер-министрам этих стран. Они соберутся в Хельсинки 16 декабря.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Страны, имеющие границу с Россией, сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности, заявил премьер-министр Финляндии. Он указал на учащение гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства, призвав к укреплению границ.

«Европа должна еще больше укрепить свою оборону на границе с Россией», — приводят слова Петтери Орпо «Ведомости».

В офисе финского премьера отметили, что такая встреча стран восточного фланга ЕС пройдет впервые. Ожидается, что в ней примут участие главы правительств Швеции, Эстонии, Латвии, Польши и Болгарии, а также президенты Румынии и Литвы.

На прошлой неделе президент Финляндии Александр Стубб заявил о неизбежности прямых переговоров между Европой и Россией. Одновременно он подчеркнул важность введения новых американских санкций против промышленного сектора РФ. Стубб считает, что такие меры могут повлять на решение Владимира Путина быстрее сесть за стол переговоров.

