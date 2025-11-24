МВД Польши рассказало о ситуации на границе с Белоруссией

До этого на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работал лишь один КПП для грузового транспорта («Козловичи — Кукурыки») и один — для легкового («Брест — Тересполь»). Последним был закрыт пункт пропуска в Бобровниках — это случилось 9 февраля 2023 года, после того как в Белоруссии к лишению свободы приговорили журналиста, активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута. В ноябре 2021 года из-за миграционного кризиса на границе был закрыт соседний автомобильный переход в Кузнице.