МВД Польши рассказало о ситуации на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Ситуация на польско-белорусской границе улучшилась и открытие двух дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПП) прошло спокойно, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

Источник: © РИА Новости

«Процесс открытия дополнительных пограничных переходов в Подляском воеводстве прошел очень-очень спокойно. Мы не фиксируем там никаких инцидентов. В последнее время меньше давление, если речь идет о нелегальной миграции на нашей польско-белорусской границе», — сказал Кервиньский.

Он отметил, что за последние сутки было зафиксировано лишь 17 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии в Польшу, тогда как ранее в некоторые дни число нелегалов составляло несколько сотен.

«Так что, мы видим, что это давление снижается. Надеемся, что так будет и далее», — заключил польский министр.

Польша 17 ноября открыла два дополнительных пункта пропуска на границе с Белоруссией.

До этого на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работал лишь один КПП для грузового транспорта («Козловичи — Кукурыки») и один — для легкового («Брест — Тересполь»). Последним был закрыт пункт пропуска в Бобровниках — это случилось 9 февраля 2023 года, после того как в Белоруссии к лишению свободы приговорили журналиста, активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута. В ноябре 2021 года из-за миграционного кризиса на границе был закрыт соседний автомобильный переход в Кузнице.