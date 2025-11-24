Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усиление контактов, экономика и план США. Что обсудили Путин и Эрдоган

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Москва и Анкара усилят контакты на разных уровнях по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы лидеров.

Источник: РИА "Новости"

Турецкий президент также заверил, что Стамбул и дальше будет предоставляться как площадка для переговорного процесса по украинскому урегулированию.

ТАСС собрал основное о разговоре двух лидеров.

О контактах между Россией и Турцией

  • Президенты России и Турции договорились «о поддержании регулярных контактов».
  • Эрдоган поделился с Путиным впечатлениями о саммите G20.

Об украинском урегулировании

  • Лидеры договорились, что Россия и Турция усилят контакты «на различных уровнях» по ситуации вокруг Украины.
  • Эрдоган отметил, что Турция продолжит содействовать украинскому урегулированию и готова дальше «предоставлять в этих целях стамбульскую площадку».
  • Путин заявил, что Россия заинтересована в политико-дипломатическом разрешении украинского конфликта.

О плане США по украинскому урегулированию

  • Путин и Эрдоган обсудили 28 пунктов американского плана по урегулированию на Украине.
  • Как отметил Путин, эти предложения «идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования».

О сотрудничестве двух стран

  • Президенты России и Турции в телефонном разговоре обсудили торгово-инвестиционные связи Москвы и Анкары и значимые проекты в области энергетики.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше