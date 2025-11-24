Усиление контактов, экономика и план США. Что обсудили Путин и Эрдоган

Турецкий президент также заверил, что Стамбул и дальше будет предоставляться как площадка для переговорного процесса по украинскому урегулированию.
ТАСС собрал основное о разговоре двух лидеров.
О контактах между Россией и Турцией
- Президенты России и Турции договорились «о поддержании регулярных контактов».
- Эрдоган поделился с Путиным впечатлениями о саммите G20.
Об украинском урегулировании
- Лидеры договорились, что Россия и Турция усилят контакты «на различных уровнях» по ситуации вокруг Украины.
- Эрдоган отметил, что Турция продолжит содействовать украинскому урегулированию и готова дальше «предоставлять в этих целях стамбульскую площадку».
- Путин заявил, что Россия заинтересована в политико-дипломатическом разрешении украинского конфликта.
О плане США по украинскому урегулированию
- Путин и Эрдоган обсудили 28 пунктов американского плана по урегулированию на Украине.
- Как отметил Путин, эти предложения «идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования».
О сотрудничестве двух стран
- Президенты России и Турции в телефонном разговоре обсудили торгово-инвестиционные связи Москвы и Анкары и значимые проекты в области энергетики.
