CBS: министр армии США может приехать в Россию

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет определенности касательно переговоров между Россией и Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине. При этом представитель Кремля напомнил, что Россия сохраняет готовность к контактам и консультациям.