CBS: министр армии США может приехать в Россию

«Еще один возможный результат переговоров в Женеве — это то, что министр армии Дэн Дрисколл может посетить Россию или встретиться с российскими официальными лицами еще где-то», — приводит слова американского чиновника «Интерфакс».
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет определенности касательно переговоров между Россией и Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине. При этом представитель Кремля напомнил, что Россия сохраняет готовность к контактам и консультациям.
По информации издания Axios, в воскресенье в Женеве состоялась встреча американской и украинской сторон. Делегацию США представляли министр армии Дэниел Дрисколл, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа — Джаред Кушнер. 22 ноября Дрисколл отдельно встречался с представителями Киева. Источник издания охарактеризовал диалог как конструктивный.
Позже газета The New York Times сообщила, что стороны внесли изменения в американский план по урегулированию конфликта на Украине.