Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: министр армии США может приехать в Россию

Министр армии США Дэниел Дрисколл может посетить Россию для возобновления диалога по украинскому урегулированию, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Ранее переговоры по мирному плану США с участием украинских представителей прошли в Женеве.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Еще один возможный результат переговоров в Женеве — это то, что министр армии Дэн Дрисколл может посетить Россию или встретиться с российскими официальными лицами еще где-то», — приводит слова американского чиновника «Интерфакс».

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет определенности касательно переговоров между Россией и Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине. При этом представитель Кремля напомнил, что Россия сохраняет готовность к контактам и консультациям.

По информации издания Axios, в воскресенье в Женеве состоялась встреча американской и украинской сторон. Делегацию США представляли министр армии Дэниел Дрисколл, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа — Джаред Кушнер. 22 ноября Дрисколл отдельно встречался с представителями Киева. Источник издания охарактеризовал диалог как конструктивный.

Позже газета The New York Times сообщила, что стороны внесли изменения в американский план по урегулированию конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше